Eleitores do Ceará e de mais seis estados voltam às urnas neste domingo para eleger prefeito e vice

Novas eleições para os cargos de prefeito e vice estão sendo realizadas neste domingo (1º), em oito municípios. Nas localidades, os eleitos no pleito de 2016 foram cassados pela Justiça Eleitoral e não poderão continuar nos cargos.

Os eleitores voltarão às urnas nos municípios de Alto do Rodrigues e Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte; Aracoiaba, no Ceará; Bofete, no estado de São Paulo; Ibitiúra de Minas, em Minas Gerais; Japorã, em Mato Grosso do Sul; Lajeado, no Tocantins; e São Francisco, em Sergipe.

Para votar, o eleitor deverá levar um documento oficial com foto e o título de eleitor.

Eleição no Ceará

Cerca de 22.988 eleitores aptos a votar em Aracoiaba, no Ceará, voltam às urnas neste domingo (1º) para eleger prefeito e vice-prefeito. As eleições suplementares serão realizadas devido decisões da Justiça eleitoral que cassou cassou os ex-gestores. As campanhas eleitorais dos dois candidatos na disputa, Thiago Campelo Nogueira e Wellington Silva de Oliveira, se encerram na noite deste sábado (30).