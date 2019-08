Eleições 2020: Eunício abona ficha de 300 novos filiados ao MDB

O presidente da Executiva Regional do MDB, ex-senador Eunício Oliveira, desembarcou, nessa quinta-feira (29), em Fortaleza, para prestigiar a entrada de novos filiados ao partido com vistas às eleições de 2020. Eunício se reuniu, também, após abonar a ficha dos novos filiados, com a bancada da sigla na Assembleia Legislativa.

“Nosso objetivo é renovar o partido com foco no MDB Mulher, no MDB Jovem e na renovação dos diretórios dos 184 municípios cearenses”, relatou Eunício, para, em seguida acrescentar: “Nosso partido está numa crescente de renovação em todo Brasil. O foco é termos candidaturas em todos os 184 municípios do Ceará’’.

Participaram do encontro os deputados estaduais Danniel Oliveira, Walter Cavalcante, Leonardo Araújo, Edilardo Eufrásio e Davi de Raimundo, os vereadores de Fortaleza, Casimiro Neto e Carlos Mesquista, a representante do MDB Mulher, Ana Paula Araújo, a vereadora Natécia Campos, presidente da Câmara de Caucaia, o vereador Jorge Luis e a liderança Henrique Campos.