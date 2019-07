Eleições 2020: PSDB inicia articulações com pré-candidatos de municípios do interior

A semana inicia com agenda cheia no PSDB Ceará, com reunião no início da tarde desta segunda-feira (29), dos diretórios estadual e municipal de Fortaleza para definir estratégias de planejamento para as eleições municipais 2020.

De acordo com o presidente do PSDB Ceará, Luiz Pontes, entre amanhã e quarta-feira, cerca de 50 lideranças do interior serão recebidas por ele no partido, todos pré-candidatos a prefeito e vereador em diversos municípios.

São companheiros que nos solicitaram esses encontros aqui em Fortaleza para avaliar cenários e, principalmente, interessados no fortalecimento do PSDB em suas bases, de olho na sucessão municipal do ano que vem, afirma o dirigente tucano.

Luiz Pontes afirma estar bastante entusiasmado com esse novo momento, a partir do surgimento de novas lideranças que têm buscado se aproximar e obter legenda para entrar na corrida eleitoral.

Sobre a sucessão em Fortaleza, Luiz Pontes afirma que a pré-candidatura de Carlos Matos a prefeito é importante para enriquecer o debate. Nesse sentido, ele destaca as rodas de conversas tucana que vêm sendo realizadas nos bairros.