Eleições Municipais: dirigentes do TRE que comandarão pleito de 2020 tomam posse nesta terça

Os dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), que comandarão as próximas eleições municipais, serão empossados, nesta terça-feira, a partir das 16 horas, em solenidade no Palácio da Justiça, no Bairro Cambeba, em Fortaleza. Os desembargadores Haroldo Correia de Oliveira Máximo e Inácio de Alencar Cortez Neto assumirão, respectivamente, a Presidência e a Vice-presidência da Corte Eleitoral para o biênio 2019/2020.

Os magistrados receberão a imprensa às 15h30, antes da cerimônia de posse, para falar sobre os temas prioritários da nova Gestão que ficará à frente do TRE pelos próximos dois anos. Entre os assuntos que serão abordados estão a revisão biométrica na Capital, a conclusão do recadastramento em todo o Estado, o andamento das obras da nova sede do Tribunal e o Planejamento Integrado para a realização das Eleições 2020.

Os eleitores brasileiros voltarão às ruas no próximo ano para escolher prefeitos e vereadores. No Ceará, a mobilização acontecerá em 184 municípios. Os prefeitos, que se elegeram em 2016 ou em eleições suplementares, tem direito a concorrer a um novo mandato.

A disputa eleitoral poderá ser realizada em dois turnos nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Entre os 184 municípios do Ceará, apenas dois – Fortaleza e Caucaia, são credenciados a realizar a eleição em dois turnos no caso de, no primeiro turno, um dos candidatos não obtiver mais de 50% dos votos.

Perfis

Haroldo Correia de Oliveira Máximo – Presidente interino do TRE-CE. Já foi vice-presidente e corregedor do TRE no Ceará, e presidiu a 2ª Câmara Criminal do TJCE, da qual ainda é membro. É professor aposentado da Universidade Regional do Cariri (Urca). Concluiu os cursos de Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e de Administração pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). É especialista em Direito Processual Penal pela Universidade de Fortaleza (Unifor).

Inácio de Alencar Cortez Neto – Vice-presidente e atual corregedor do TRE-CE. É bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Recife (UFPE), foi membro suplente da Corte do TRE-CE e desempenha as funções de desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará desde 18 de fevereiro de 2011. É membro da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará.

Serviço

Evento: posse dos dirigentes do TRE-CE para o próximo biênio

Data: 04/06, às 16h

Coletiva de imprensa: às 15h30

Local: TJCE (av. General Afonso Albuquerque Lima s/n, bairro Cambeba, em Fortaleza)

(*) Com informações da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça