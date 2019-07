Eleitores cearenses de nove municípios têm até o final de agosto para realizar o cadastramento biométrico

Obrigatório nas eleições de 2020, o cadastro biométrico está sendo realizado em 32 municípios cearenses e três cidades, Parambu, Orós e Ipaumirim, já tiveram o prazo encerrado em julho. Outros 12 municípios devem iniciar o processo a partir de amanhã.

Os municípios de Tauá, Acopiara, Reriutaba, Ipu, Pires Ferreira, Nova Russas, Ararendá e Pacujá terão o prazo para realizar o cadastramento biométrico encerrado no final do mês de agosto, dia 30. Já a cidade de Iracema encerra o prazo para o processo dia 28 deste mês.

De acordo com a Justiça Eleitoral, o eleitor deve agendar a visita pelo telefone 148 e se dirigir, com documento de identidade com foto e comprovante de endereço, ao cartório eleitoral de seu município. Eleitores com 18 anos completos (ou a completar) em 2019 devem levar também certificado de alistamento militar. Em Fortaleza, o prazo vai até o dia 29 de novembro.