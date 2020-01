Eleitores cearenses podem regularizar a situação até o dia 6 de maio

Os eleitores cearenses que não regularizaram a situação com a Justiça Eleitoral devem ficar atentos para evitar o cancelamento do título. Em Fortaleza, cerca de 300 mil pessoas aptas a votar ainda não fizeram o cadastro biométrico. O número representa quase 17% do eleitorado. Em março, os títulos desses eleitores devem começar a ser cancelados e depois disso, eles têm até o dia 6 de maio para regularizar a situação e fazer o registro digital.

Quem perdeu o prazo de 29 de novembro do ano passado para realizar a biometria poderiam ter o título cancelado a qualquer momento, mas de acordo com a Justiça eleitoral, esse prazo foi estendido e os cearenses com a situação irregular tem até o dia 6 de maio para reverter a situação. A recomendação do Tribunal é para os eleitores não deixarem para última hora, já que não haverá um novo mutirão.

Os eleitores que ainda não fizeram o cadastro biométrico podem agendar atendimento em um dos postos do TRE-CE espalhados pela cidade, por meio do número 148 ou no site www.tre-ce.jus.br. Os eleitores do interior, que também desejam resolver pendências com a Justiça Eleitoral, devem procurar uma unidade do TRE-CE ou cartório eleitoral mais próximo.

Os eleitores que residem no exterior e solicitaram alguma regularização com a Justiça Eleitoral pela internet, por meio do site do TSE, têm até o dia 15 de maio para comparecer ao consulado ou à embaixada brasileira para finalizar o requerimento. Caso o eleitor esteja fora do seu domicílio eleitoral no dia da votação, é possível justificar o voto em qualquer seção de votação, para não sofrer nenhuma punição da Justiça Eleitoral posteriormente.

Postos do TRE-CE em Fortaleza

Segunda a sexta, 8h-17h

Central de Atendimento ao Eleitor na Praia de Iracema

Uece Itaperi

Centro de Cidadania e Direitos Humanos (CCDH) do Conjunto Ceará

Vapt Vupt de Messejana

Vapt Vupt de Antônio Bezerra

Parque das Crianças

Centro de Inclusão Tecnológica e Social (CITS) do José Walter

Segunda a sexta,10h-19h

Via Sul

Iguatemi

Parangaba

Benfica

North Shopping Fortaleza

North Shopping Jóquei

RioMar Fortaleza

RioMar Kennedy