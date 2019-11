Eleitores formam fila desde a madrugada para cadastro biométrico em mutirão

Eleitores que deixaram o cadastro biométrico para a última hora enfrentaram uma fila quilométrica neste sábado (16), no mutirão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Faltando menos de uma hora para o fim da ação, marcado para as 12h, a fila de pessoas à espera de atendimento chegava a dar duas voltas ao redor do equipamento.