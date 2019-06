Elmano pede punição na mesma dimensão do que seria dado ao suposto envolvido com grupos criminosos

O deputado Elmano de Freitas (PT), ao mostrar solidariedade ao deputado Nezinho Farias (PDT), manifestou-se indignado com o que classificou de mentira descarada. Elmano fez referência ao gesto de André Fernandes (PSL) que protocolou, na última sexta-feira (14), pedido de apuração de denúncias de que deputados estaduais estariam vinculados a grupos criminosos. Na denúncia, o nome de Nezinho é citado.

Elmano de Freitas afirmou que o padrão antiético, como se enquadra a acusação feita pelo deputado do PSL, não pode ser admitido dentro de um Parlamento e que não se pode admitir a mentira, a mentira de forma descarada. “Esse padrão antiético não pode ser aceito”, disse o petista, ao condenar a postura de André Fernandes que, sem pensar na honra de alguém, agiu de forma irresponsável.

Com o sentimento de indignação, Elmano de Freitas pediu cautela para se saber como será colocado, ao final, o debate que começou a ser travado. Elmano, porém, foi taxativo:

“É ferimento do decoro….se o parlamentar tem relação com organização criminosa……o único caminho é a cassação…… quem acusa?…..faz o que? Qual o grau dessa acusação?”, questionou Elmano, ao admitir que o acusador, sem fundamento e com mentira, deve ser tratado na mesma dimensão de quem, como envolvido com facção criminosa, seria tratado.