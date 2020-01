Em 3 anos de mandato, prefeitos das capitais cumpriram 39% dos compromissos de campanha

As promessas em épocas de eleições são comuns e os eleitores precisam acompanhar a trajetória dos candidatos eleitos. Nos três primeiros anos de mandato, os prefeitos das 26 capitais do país cumpriram 39% das promessas que fizeram durante a campanha eleitoral de 2016. É o que mostra levantamento do G1 que levou em conta 1.040 compromissos assumidos pelos então candidatos antes de serem eleitos.

Os dados mostram ainda que 25% das promessas foram cumpridas parcialmente até o momento, o que significa que ainda há pendências para que o trabalho seja considerado entregue. Já as promessas que ainda não foram cumpridas pelos prefeitos são 36%.

Em relação aos temas, em termos percentuais, os compromissos envolvendo turismo e direitos humanos e sociais lideram o ranking de promessas não cumpridas. Por outro lado, entre os compromissos cumpridos, os envolvendo economia e a própria administração têm os maiores percentuais.

Este ano, os cearenses vão às urnas para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.