Em acordo judicial, Fortaleza Esporte Clube terá que pagar R$ 1,5 milhão a Hélio dos Anjos

O Fortaleza terá que pagar um valor de 1,5 milhão a Hélio dos Anjos ex-treinador do Leão, em 26 parcelas. Com intermediação do Centro de Conciliação (Cejusc) do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE), ficou acordado entre ambas as partes esse acordo.

No processo, o treinador pedia reconhecimento do vínculo de empregado e o pagamento de vencimentos atrasados, além da multa pela rescisão contratual antecipada, que teve uma breve passagem pela equipe tricolor em 2013, quando o time disputava a Série C do Brasileirão. Hélio chegou ao Fortaleza em março daquele ano e tinha contrato até novembro, mas acabou sendo demitido em agosto.

Como a sentença em segunda instância, o processo entrou em fase de execução e foram realizadas tentativas de acordo entre Hélio dos Anjos e representantes do Fortaleza. Após um extenso período de conversa no último dia 25, o acordo foi feito entre advogados das partes interessadas através de uma videoconferência.