Em campanha contra o suicídio, sede do Fortaleza é pichada: “Desisto”, “É o fim”

A Campanha “Vidas Preservadas: o MP e a sociedade pela prevenção do suicídio”, criada em 2018 pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), foi foco de uma ação de marketing promovida pela Agência Delantero e o Fortaleza Esporte Clube. Na manhã desta sexta-feira (31/05), os muros da sede do clube amanheceram pichados com frases de protesto como “acabou a paz”, “desisto” e “não aguento mais”, mesmo após o time ter conquistado três títulos nos últimos seis meses.

A ação realizada pelo time cearense tem o objetivo de demonstrar que, mesmo com uma aparente felicidade, pessoas podem estar sofrendo em silêncio. Após causarem estranhamento em quem passou pelo Pici, as frases de protesto pichadas nos muros do clube serão substituídas, posteriormente, por mensagens de apoio à prevenção ao suicídio.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 90% dos suicídios poderiam ser evitados. Apesar de ainda ser considerado um tabu, falar sobre o tema ajuda na prevenção de novos casos. Diante disso, as mídias e redes sociais são ferramentas importantes que podem auxiliar na valorização da vida. Para saber mais sobre a campanha ou saber onde buscar apoio, acesse www.mpce.mp.br/caopij/projetos/vidas-preservadas.