Em circulação desde novembro, ônibus turístico transporta cerca de 350 passageiros por mês em Fortaleza

Com apenas oito meses de atividade em Fortaleza, o ônibus de turismo Fortaleza Bus levou, em média, 350 passageiros a cada 30 dias neste período. No mês julho, a quantidade de visitantes que vieram à cidade aumentaram ainda mais a ocupação, que cresceu 20%, segundo informou Lucas Benzola, chefe diretor da empresa.

Em sua rota, o coletivo passa por 12 pontos culturais da cidade, num percurso de aproximadamente 30 quilômetros. O serviço possui dois tipos de ingresso, que permitem viagens por qualquer parte do percurso nos períodos de 24 horas e 48 horas. Já os valores variam de acordo com a idade do passageiro. A passagem de 24 horas custa R$50 para adultos e R$ 45 para crianças e idosos, e de 48 horas custa R$70 para adultos e R$65 para crianças e idosos.

Para Benzola, um dos objetivos do Fortaleza Bus é fazer com que o turista permaneça mais tempo na Capital, desfrutando de seus outros atrativos, além do turismo de sol e praia.

Outras praças

Este mesmo modelo de negócio, existe em Salvador desde 2008, e segundo Benzola, as maiores diferenças entre as duas capitais estão no roteiro histórico.