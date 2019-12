Em clima de carnaval, “Bloquinho de Verão” inicia a venda de ingressos em Fortaleza

O carnaval é uma das épocas favoritas dos cearenses que gostam de aproveitar a folia. Com atrações nacionais, o Bloquinho de Verão 2020 chega a Fortaleza, no dia 11 de janeiro, no Colosso, e reúne ritmos como axé, pagode baiano e funk. Os ingressos já estão à venda nos principais shoppings da cidade.

No primeiro dia, a animação vai ficar por conta da Banda Eva, consagrada pelo hit “Eva”, que retorna para mais uma participação na festa que já é tradição na capital cearense. O grupo É o Tchan retorna ao Ceará trazendo todo o embalo do pagode baiano. Também sobe ao palco do Bloquinho um dos maiores hitmakers do funk da atualidade, Pedro Sampaio.

Como nos anos anteriores, o evento contará com dois palcos e um trio, que será comandado pela atrações locais Sousete e São 2.

Outras atrações

O Bloquinho de Verão 2020 ainda vai contar com shows de Bell Marques, Durval Lelys, Saulo Fernandes, Rafa e Pipo Marques, Cheiro de Amor, Dennis, Kevinho, Jonas Esticado, JM Puxado, Wallas Arrais e Marcinho com datas a serem divulgadas em breve.

Os ingressos para o primeiro dia de festa já estão disponíveis na loja do Siriguella (Dom Luis), loja Social tickets (Shopping Riomar Fortaleza), lojas DLT (Iguatemi/North shopping Bezerra) e pelo site efolia.com.br.

Confira os valores iniciais:

Masculino:

R$ 90, 00 (meia)

R$ 180,00 (inteira)

Feminino:

R$ 70, 00 (meia)

R$ 140,00 (inteira)

* valores de lote estão sujeitos à alteração sem aviso prévio. Para mais informações atualizadas do lote, ligar para (85) 3261-0783 (Siriguella) ou site efolia.com.br/

Serviço

Primeiro dia de Bloquinho de Verão 2020

Local: Colosso Fortaleza (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n – Edson Queiroz)

Data: 11 de janeiro

Ingressos: loja Siriguella (Dom Luis), loja Social tickets (Shopping Riomar), lojas DLT (Iguatemi/North shopping Bezerra) e site efolia.com.br