Em convenção municipal, PSD elege Erika Amorim presidente do partido em Caucaia

O Partido Social Democrático (PSD) realizou na noite dessa quarta-feira (26) convenção municipal em Caucaia. O encontro foi marcado pela eleição do novo Diretório da legenda, cuja presidente por aclamação pelos próximos três anos passa a ser a deputada estadual mais votada da história da cidade e também a mulher mais votada nas eleições de 2018, Erika Gonçalves Amorim.

Primeira-dama de Caucaia, ela assume pela primeira vez o comando da sigla. Erika Amorim é também presidente regional do PSD Mulher e líder do PSD na Assembleia Legislativa do Ceará, onde está à frente ainda da Comissão da Infância e Adolescência.

“Aos novos filiados, o meu muito obrigado por ajudarem a fortalecer o nosso partido. É muito importante o apoio de cada um que tem o intuito de contribuir. Todos nós, que ocupamos cargo público, temos uma responsabilidade muito grande. Porque as grandes mudanças da nossa sociedade passam pela política. As pessoas de bem, e acredito que estou cercada delas, que têm o desejo de ajudar o próximo e mudar realidades, são muito importantes, especialmente porque algumas mudanças levam um pouco de tempo. Nós podemos e devemos fazer parte das mudanças que queremos. A política precisa passar pelas mãos dos bons”, declarou a nova presidente do PSD Caucaia.

Primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Caucaia, o vereador Mersinho foi eleito vice-presidente do PSD caucaiense. “O PSD vem crescendo nos últimos anos. O relator do orçamento da União é do PSD do Ceará (deputado Domingos Neto) e isso vai beneficiar muito o nosso estado e a nossa cidade. Nós somos a quarta maior bancada federal e temos duas cadeiras na Assembleia do Estado. Nas próximas eleições, vamos entrar com força pra garantirmos o máximo de cadeiras na Câmara Municipal”, adiantou.

Recém-filiado ao partido, o prefeito Naumi Amorim prestigiou o evento acompanhado de diversas outras lideranças políticas regionais e do Ceará. “Queria que todos os políticos fossem atuantes como a Erika tem se mostrado. Eu hoje também faço parte do PSD e me inspiro muito nela. Agradeço o apoio que tenho recebido. Sei que enfrentamos dificuldades, mas as obras vão começar.”

Ele destacou o início nesta quinta-feira (27) das obras de pavimentação e sinalização em 120 ruas de 19 bairros de Caucaia. E da assinatura na próxima segunda-feira (1) da primeira ordem de serviço do Avança Caucaia, programa de infraestrutura que levara asfalto novo a mais de 500 vias do município.

Além de Erika presidente e Mersinho vice-presidente, o Diretório Municipal do PSD em Caucaia elegeu hoje e passa a ser composto por: Francisco Noberto Sobrinho (secretário-geral), José Claudemir Pereira Pires (primeiro tesoureiro), Viviane Cavalcante Sales (segunda tesoureira), Joaquim Raimundo de Lima Neto (vogal), Solange Pedreira (vogal suplente) e José Jovial da Silva Rodrigues (segunda vogal).