Em Crateús, 927 famílias recebem sistema de abastecimento d´água

Nesta terça-feira (6), o Governo do Ceará, através da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), entrega de quatro sistemas de abastecimento d´água em Crateús, município localizado a 354 km da capital cearense.

A solenidade, com início previsto para às 16h, acontece na igreja da comunidade Carrapateira dos Gonçalves e contará com as presenças do secretário do Desenvolvimento Agrário, De Assis Diniz, e do assessor especial de Relações Institucionais da Casa Civil, Nelson Martins.

As obras do Projeto São José III atendem a 931 famílias de comunidades rurais como de Carrapateira dos Gonçalves, Barra dos Inácios, Barra do Bonfim, Bom Jesus, Cabeça de Onça e Tucuns. O investimento é de R$ 3.802.512,31 em segurança hídrica e cidadania. Além da água na torneira, 182 famílias recebem módulos sanitários implantados.