Em dois anos, 170 mamíferos são encontrados na orla cearense

Só neste ano, 22 animais da ordem dos cetáceos, que são os mamíferos marinhos, já foram resgatados. Destes, 21 estavam sem vida. Quando encontrados sem vida, os animais mortos ficam sem destino. A Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) e a Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace) afirmaram que não possuem competência necessária para tratar de assuntos envolvendo fauna silvestre. Por meio de assessoria de imprensa, a Semace divulgou que trata da prevenção de crimes ambientais, mas que não é demanda do órgão retirar o animal morto do local.