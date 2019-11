Em dois meses, Projeto de Peixamento já distribuiu um milhão de peixes em açudes públicos

Lançado em outubro, o projeto peixamento 2019, da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), já ultrapassou a marca de 1.072.950 de alevinos, que são os peixes recém saídos do ovo. Dentre as espécies distribuídas em 24 municípios cearenses em áreas represadas nos açudes públicos, estão tilápia, tambaqui, carpa e curimatã.

Até o primeiro trimestre de 2020, a expectativa é que sejam distribuídos 5,5 milhões de alevinos e beneficiados 60 mil pescadores que vivem em torno dos mil maiores açudes e barragens do estado. O investimento do Governo do Ceará é de R$ 800 mil e a estimativa de produção é de 1.200 toneladas de peixes.

De acordo com balanço da Coordenadoria de Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura Familiar (Copea), os alevinos já chegaram a Lavras da Mangabeira, Viçosa do Ceará, Irauçuba, Itapajé, Jaguaretama, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Quixeré, Russas, Deputado Irapuan Pinheiro, Quixadá, Solonópole, Cariús, Catarina, Iguatu, Ipaumirim, Jucás, Quixelô, Aiuaba, Arneiroz, Parambu, Poranga, Cariré e Reriutaba

A intenção do projeto é produzir alimento barato e de alto valor nutritivo para as comunidades rurais do estado, gerando mais renda e oportunidades de trabalho para o homem do campo e pescadores artesanais.

“Somado a esses números nossa equipe técnica durante esta última semana de novembro está fazendo a distribuição em Caridade, Paramoti, Santa Quitéria, Canindé, Itatira, Boa viagem e Madalena. São 800 mil alevinos somando-se a esta meta”, explicou a coordenadora da Copea, Julianna Albuquerque.

Prefeituras, associações, sindicatos e colônias de pescadores podem fazer o pedido do Programa de Peixamento através de solicitação junto a SDA. Para acessar o repovoamento de um ou mais reservatórios, o solicitante deve informar seus dados, como nome e capacidade de armazenamento. O pedido deve ser feito na sede da SDA, através de ofício, ou por email.