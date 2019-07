Em encontro na CDL, Sarto propõe parceria com Universidade do Parlamento

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado estadual José Sarto (PDT), participou de almoço nesta segunda-feira (1º) com empresários na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza. Ele propôs parceria entre a Universidade do Parlamento Cearense (Unipace) e a Faculdade CDL.

“Nós viemos aqui pra uma visita institucional, trocar ideias e pensar em parcerias pactuadas entre a Universidade do Parlamento e o Conselho de Altos Estudos da Assembleia com a Faculdade CDL, que tem quase dois mil alunos e percentual de inserção no mercado de 90%”, destacou.

Durante o encontro, Sarto reforçou que o comércio varejista representa um percentual significativo da economia do Ceará.

“A ideia é colocar os equipamentos da Assembleia à disposição para estabelecer parcerias e interlocução com o comércio varejista e, quem sabe, estreitar esses laços da intelectualidade da CDL e do Parlamento”, afirmou o chefe do Legislativo Estadual.

Para ele, a parceria entre as instituições permitiria capacitar mais cearenses. “Hoje o que é imperativo é fazer boa gestão. Nós devemos ter chances iguais, oportunidades iguais”.