Em julho, Governo investe em abastecimento de água de cinco municípios do interior do Estado

O Governo do Ceará inaugurou cinco abastecimentos d´água e levou segurança hídrica e cidadania para 1.285 famílias do Estado durante o mês de julho. O balanço é da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) e o investimento foi de R$ 6,4 milhões. Os sistemas foram implantados nos municípios de Cariús, Jaguaruana, Morada Nova, Palhano e Redenção.

O titular da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, De Assis Diniz, afirma que se a população não tem acesso à água de qualidade, o ambiente se torna propício para a propagação das chamadas “doenças águas”.

Além disso, o Projeto São José III deverá concluir nos próximos 60 dias, mais 25 sistemas de abastecimento d´água em 18 municípios. As obras vão atendem a 3.934 famílias e representam um investimento de R$ 16 milhões em segurança hídrica.