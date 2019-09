Em meio aos ataques, Moro libera vagas em presídios federais para criminosos do Ceará

O ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou, nesta terça-feira (24), que vai liberar vagas em presídios federais para receber criminosos que possam ter relação com os novos ataques no Ceará. Nos últimos cinco dias, pelo menos 38 ataques foram registrados em, pelo menos, 10 cidades cearenses. A ordem teria partido da facção criminosa GDE (Guardiões do Estado), em resposta à repressão e “crueldade” de agentes públicos dentro dos presídios.

Confira a nota enviada pelo ministério:

“O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário Nacional, disponibilizou vagas no Sistema Penitenciário Federal para receber líderes criminosos que estejam envolvidos em ações no Ceará. O Depen aguarda a lista de presos por parte do governo do Ceará e a autorização do juiz da origem. Por questões de segurança não são informados detalhes sobre número de vagas”.