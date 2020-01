Em meio às investigações, PSDB expulsa prefeito do município de Granjeiro

O presidente da executiva municipal do PSDB em Granjeiro, José Soares de Macedo, comunicou por meio de nota divulgada nesta quinta-feira (09), a desfiliação (expulsão) do prefeito do município Ticiano Tomé. A medida é adotada em meio as investigações sobre a morte do antigo gestor, João Gregório Neto, mais conhecido como João do Povo., morto a tiros na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro.

A Polícia Civil do Ceará pediu a prisão do atual prefeito, Ticiano Tomé, e do pai dele, Vicente Félix, conhecido como Vicente Tomé, por suspeita de envolvimento no assassinato do gestor antecessor.

De acordo com informações policiais, João do Povo estava caminhando próximo à parede do Açude Junco, quando foi atingido por tiros. O prefeito assassinado e o atual prefeito, que assumiu a gestão no município no dia 27 de dezembro, estavam rompidos politicamente há mais de 8 meses, após o grupo de Vicente Tomé, pai de Ticiano Tomé, fazer denúncias contra João do Povo.

Segundo o secretário da Segurança Pública, André Costa, foi determinado pela Justiça que Vicente Félix utilize tornozeleira eletrônica e se mantenha em área restrita de monitoramento. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a polícia conseguiu reunir provas que indicam que o crime teve relação à desavença política entre a vítima e outros políticos.

Durante as investigações, feitas pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI Sul), um veículo modelo Chevrolet S10, de propriedade de um parente de Vicente Félix, documentos e aparelhos celulares foram apreendidos na casa do atual prefeito e do pai, que moram juntos. A caminhonete foi utilizada para dar apoio ao crime.