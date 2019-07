Em menos de 4 meses, Botão “Nina” registra 930 denúncias de assédio nos ônibus de Fortaleza

O número de denúncias registradas de 6 de março a 26 de junho deste ano no botão virtual “Nina”, integrado ao aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, evidencia que pelo menos 930 mulheres sofreram assédio em ônibus, pontos de parada e terminais de integração da cidade, uma média superior a oito casos por dia. Os dados são da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP).

Segundo o levantamento, 56% dos assédios ocorreram dentro dos veículos, 26% em paradas e 16% em algum dose terminais de ônibus. Além disso, 54% foram denunciados pelas mulheres que sofreram assédio e 52% por quem presenciou as agressões. De acordo com a secretaria, as queixas ocorreram, principalmente, entre as 12h e as 21h, tendo pico às 20h.

Dos casos notificados, porém, apenas 77 (cerca de 8%) tiveram o cadastro concluído no aplicativo e chegaram ao conhecimento da Polícia Civil do Ceará. Segundo a SCSP, os dados da ligação do Nina com a Polícia Civil “estão sendo avaliados para estudo dos problemas e planejamento de ações de combate e prevenção

Saiba como denunciar caso de assédio em ônibus, paradas ou terminais de Fortaleza