Em oito meses, mais de 1.500 denúncias de assédio foram registradas no transporte público

O Botão Nina é uma ferramenta do aplicativo ‘Meu Ônibus’, disponível para Android e iOS, em que é possível registrar denúncia de assédio sexual cometido no transporte público, nos terminais e nas paradas de ônibus. Quando a queixa é formalizada, as imagens das câmeras de segurança dos veículos são encaminhadas para a investigação do crime.

Com oito meses funcionando, os dados mostram que as mulheres são as principais vítimas (78%) que sofreram ou presenciaram um caso de assédio sexual. Grande parte dos casos (87%) aconteceram dentro dos ônibus, mas também foram registrados nos terminais (5%) e nas paradas (8%).