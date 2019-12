“Em política nada é definitivo”, afirma Beto Almeida após Cid Gomes declarar que não será mais “candidato a nada”

Após Cid Gomes assumir o comando regional o PDT, o partido larga na frente com articulações! Os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida comentaram no Bate Papo Político do Jornal Alerta Geral na edição desta sexta-feira (13), sobre os primeiros movimentos do partido tendo em vista as eleições de 2020.

Para Luzenor o maior desafio para os dirigentes nacionais do partido, nas eleições do próximo ano, é ampliar ainda mais a presença com as prefeituras nos municípios no interior do estado.

Confira mais informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto:

Licenciado do Senado, Cid Gomes (PDT) descartou a possibilidade de participar de eleições em 2020 ou mesmo depois.

Beto ressalta, que mesmo que Cid tenha sido enfático ao falar que não se candidatará mais a nada, é difícil acreditar que a declaração do senador seja definitiva, e pontua que “em política nada é definitivo”.

“Pela idade que ele tem, pelo potencial político, inclusive de oferecer ainda muito mais para o estado do Ceará”, afirma Beto, que ainda acrescenta que Cid tem a dura função de apaziguar a base aliada, principalmente no interior do estado.

Luzenor salienta que ao se falar sobre o apaziguamento de bases, o primeiro desafio será a reunificação do partido, “que tem hoje muitos militantes, e em determinados municípios tem mais de um pré-candidato à prefeitura”.