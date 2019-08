Condenado a 22 anos e três meses de prisão por participação no sequestro e assassinato de Eliza Samudio, o goleiro Bruno Fernandes foi anunciado nesta terça-feira 27 como novo reforço do Poços de Caldas FC, time da cidade de mesmo nome que disputará a terceira divisão do Campeonato Mineiro.

Aos 34 anos, Bruno progrediu em julho para o regime semiaberto domiciliar e acertou o contrato após liberação da Justiça, segundo informou o próprio clube em suas redes sociais.