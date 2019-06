Em reunião com governadores, Camilo Santana fala sobre fim de privilégios e garantia de direitos dos mais pobres

Em reunião do Fórum de Governadores do País, em Brasília, que teve como debate principal a reforma da previdência, o governador Camilo Santana falou sobre manutenção dos direitos daqueles mais pobres na aposentadoria e o fim dos privilégios existentes no atual modelo previdenciário brasileiro.

“Estamos aqui em um momento importante em que se debate no Congresso Nacional um tema que é crucial, que é a reforma da Previdência. Estamos lutando por uma reforma justa, que possa tirar privilégios, mas garantir que não mexa com os mais pobres desse país e dos estados da Federação. Esse tem sido sempre o meu discurso em relação a essa proposta da reforma para que possa gerar o equilíbrio tão necessário ao Brasil e à retomada do crescimento”, disse Camilo Santana.

Além da presença da maioria dos governadores do Brasil, o encontro teve a participação do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do relator da proposta da Reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, e do secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho.

Durante o fórum, alguns temas específicos que mexem com determinados grupos e que no entendimento dos presentes não devem sofrer alterações do modelo atual de aposentadoria foram debatidos.