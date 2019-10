Em sete anos de mandato, Roberto Cláudio inaugura 25º posto de saúde

A Prefeitura de Fortaleza entrega, nesta quinta-feira (31), o 25º posto de saúde construído na gestão do prefeito Roberto Cláudio. A nova Unidade de Atenção Primária à Saúde vai se chamar Dr. Antônio Ciríaco de Holanda e está localizada ao lado do Terminal da Parangaba, na Regional IV, atendendo os mais de 27 mil habitantes do bairro. Participam da solenidade de entrega o prefeito Roberto Cláudio, a secretária da Saúde, Joana Maciel, e o secretário da Regional IV, Francisco Sales.

Além disso, o prefeito também deve assinar a ordem de serviço para a reforma do espaço de lazer localizado em frente ao Terminal do Lagoa. Com a revitalização, o local vai receber intervenções como piso intertravado, rampas de acessibilidade, projeto de paisagismo e novos bancos. Além dissso, está prevista a construção de um estacionamento.

O novo equipamento recebeu investimento de R$ 1,3 milhão e integra a rede de 113 postos de saúde de Fortaleza. Localizado em uma área de 883,26 m², o posto possui dois pavimentos, onde estão distribuídos ambientes para o acolhimento, o atendimento ao cliente, farmácia, sete consultórios médicos, sala de odontologia com raio-X e duas cadeiras odontológicas, espaço para escovação infantil, banheiros, salas de imunização, de curativo, de coleta de exames e auditório. No ambiente administrativo, a unidade conta com salas para coordenação, almoxarifado, conselho local de saúde e agentes comunitários de saúde, além de copa e banheiros.

Três equipes completas de Estratégia de Saúde da Família farão o atendimento. Cada equipe é formada por médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem e agente comunitário de saúde. A população terá, ainda, um pediatra, um ginecologista e dois dentistas, além de uma equipe do Núcleo Ampliado de Estratégia de Saúde da Família composta por educador físico, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e farmacêutico.

Durante a inauguração, o prefeito fará também a entrega do 13º Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) Rita Sales Regadas. Os núcleos funcionam em salas apropriadas para atendimento de crianças de zero a três anos que tenham a evolução neuropsicomotora avaliada e venham a necessitar de estímulos para prevenir atrasos e potencializar as atividades cognitivas, funcionais e posturais.