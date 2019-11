Em uma semana, operação da Polícia prende sete pessoas por furto de energia

As equipes da distribuidora identificaram irregularidades na medição de residências e de comércios. Durante o ano passado, a Enel registrou 65 prisões em todo o Estado, em operações especiais realizadas com a Polícia Militar e Civil.

O furto de energia é crime com pena prevista de um a oito anos de reclusão. Além disso, o crime afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.