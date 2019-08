Emissão de certidões pela Central de Atendimento será exclusivamente online a partir de 9 de setembro

A partir do dia 9 de setembro, a emissão de certidões pela Central de Atendimento Judicial (CAJ) no Fórum Clóvis Beviláqua (FCB) passará a ser exclusivamente de forma online. A exceção será para a certidão de Instrução Processual, que deverá ser realizada presencialmente. Atualmente, mais 60% das certidões emitidas por dia, são de forma eletrônica.

A disponibilização do serviço online começou no dia 29 de maio e possibilita ao usuário a emissão de certidões cíveis e criminais, de 1º e 2º grau. A medida permite maior agilidade na expedição dos documentos, já que o interessado pode fazer o procedimento de qualquer lugar com acesso à internet.

A ferramenta possibilita requerer e receber, de forma eletrônica, outros tipos de certidões na Justiça de 1º drau, de inscrição de candidatura junto ao Tribunal Regional Eleitoral, de naturalização, de registro de porte de arma e outros serviços. A documentação eletrônica possui valor legal para todos os efeitos por meio de código de autenticidade.