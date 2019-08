Emissão de CPF e restituição de Imposto de Renda podem ser suspensos por falta de recursos

Sofrendo com ausência de recursos devido os cortes no orçamento realizados desde o início do ano, a Receita Federal terá de desligar todos os seus sistemas informatizados a partir do dia 25 deste mês. No interior do órgão já circulam informações de que se não forem liberadas mais verbas do orçamento, os sistemas responsáveis por emissão de CPF e processamento de restituições de Imposto de Renda serão desligados, entre outros.

Receita precisa de pelo menos R$ 300 milhões para manter os sistemas funcionando até o fim do ano. O órgão teve contingenciado 30% de seu orçamento de 2019, de cerca de R$ 3 bilhões . A Junta Orçamentária pediu um plano de contingência para os ministérios porque a maioria começará a apresentar problemas a partir de setembro ou outubro em decorrência da falta de recursos. Até o momento, a Receita Federal não se pronunciou sobre o assunto.