Emissão de documentos: Fórum Clóvis Beviláqua recebe o Caminhão do Cidadão entre 27 e 31 de janeiro

O Fórum Clóvis Beviláqua recebe a partir da próxima segunda-feira até o dia 31, o Caminhão do Cidadão, uma iniciativa da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), do Governo do Estado do Ceará.

O Caminhão tem o objetivo de levar até a população o serviço de emissão de documentos, como RG 1ª e 2ª via, CPF 1ª via e atualização de endereço; Folha Corrida (Atestado de Antecedentes Criminais) e serviços online do Detran (consultas, taxas, multas, pré-cadastros, etc).

Para ter direito aos serviços do Detran-CE no Caminhão do Cidadão, o usuário precisa ter em mãos a CNH e o documento do veículo. Para emitir o Atestado de Antecedentes Criminais, é necessário algum documento oficial que conste o número do RG. Para a primeira via do CPF, será solicitado original e cópia do RG ou da certidão de nascimento (maiores de 18 anos precisam apresentar o título de eleitor), além de cópia de comprovante de endereço.

O atendimento ao público será feito por senhas, distribuídas no próprio Caminhão, que estará no estacionamento ao lado da rampa da entrada principal do Fórum. O horário de funcionamento é entre 8h e 12h e 13h e 16h30. Serão distribuídas 80 senhas por dia.