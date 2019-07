Emocionado, deputado Nezinho Farias declara: “Nunca quero decepcionar essa casa”

O deputado Nezinho Farias (PDT), na manhã desta quinta-feira (04), no plenário da Assembleia Legislativa do estado Ceará, manifestou gratidão aos colegas parlamentares pelo apoio, à população cearense pela confiança, e à imprensa pelo trabalho com credibilidade na cobertura das denúncias impostas contra sua pessoa.

Nezinho agradeceu toda a solidariedade dos deputados: “Quero agradecer carinhosamente toda a confiança dos colegas deputados, aos servidores desta casa. Aos meus eleitores que acreditaram em mim e a imprensa cearense que teve um trabalho de muita credibilidade”. Dentre os deputados presentes, Guilherme Landim (PDT), Marcos Sobreira (PDT), Evandro Leitão (PDT), Audic Mota (PSB), Vitor Valim (PROS), André Figueiredo (PDT) e Jeová Mota (PDT) manifestaram apoio e destacaram o caráter do parlamentar.

No mês passado, Nezinho foi alvo de denúncia no Ministério Público Estadual de que teria envolvimento com facção criminosa. A ação, encaminhada pelo deputado André Fernandes (PSL), afirmava que a proposta do parlamentar pedetista de regularizar as competições de jogos eletrônicos era, na verdade, um meio para regulamentar o “jogo do bicho” e beneficiar criminosos.

As acusações de Fernandes, que inicialmente foram levadas à público por ele na tribuna da Assembleia Legislativa, tiveram apreciação do Ministério Público e rapidamente foram arquivadas devido a ausência de provas significativas de que havia qualquer relação de Nezinho com o crime organizado.

Confira as palavras finais de agradecimento do deputado estadual Nezinho Farias, clicando no player abaixo: