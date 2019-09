Empregos formais em regime intermitente chegam a 83% na grande Fortaleza

Uma análise divulgada na manhã desta quarta-feira, 18, realizada pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), mostrou que 8 em cada 10 pessoas foram contratadas nos regimes intermitente ou tempo parcial no período de novembro de 2017 a maio deste ano no estado.

Dentro do período de análise, um total de 7.166 trabalhadores contratados no estado foram registrados em regime intermitente ou tempo parcial. O número corresponde a 65,8% do total de trabalhadores efetivados.

Segundo o estudo, na Região Metropolitana de Fortaleza os números desta modalidade atingem 83,6% dos empregos gerados no período. Em todo o território nacional foram gerados 27,1% empregos deste tipo.