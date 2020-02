Empresa promove 1° workshop de imersão para formação de Room Managers em março

Uma grande novidade chega para o mercado de vendas de multipropriedades, a #CASE, empresa referência no ramo, acaba de lançar 1° Workshop de imersão para formação de Room Managers. O intuito é qualificar gerente de vendas e atualizar sobre as principais tendências desse mercado. A empresa é responsável por comercializar multipropriedades no Piauí, Ceará e Natal. O curso será realizado na primeira quinzena de março e para participar os interessados devem enviar suas inscrições para o e-mail raphael@somoscase.com.br, junto com mini currículo mais portfólio. As inscrições serão analisadas até o fim do mês de fevereiro e os selecionados serão avisados sobre o local e data do evento com até 15 dias de antecedência.

Os dois dias de Workshop oferecem hospedagem, material e almoço incluso, além da certificação. O candidato que tiver interesse em participar é necessário que tenha experiência profissional na área de Timeshare e Multipropriedade mínima de 3 anos. Durante o curso, os três melhores alunos podem ser convidados para gerenciar uma sala da #CASE.

Entenda mais sobre a case e a multipropriedade

A multipropriedade é uma nova modalidade de condomínio que permite o compartilhamento de imóveis, com uso em tempo proporcional ao investimento. Formada pelo trio de sócios, Raphael Almeida, João Cazeiro e Sérgio Falquer, a #CASE é uma das empresas com experiência no ramo, responsável pelas vendas do maior projeto de fracionado do país, o The Coral Resort, do gigante Grupo Bric, que em parceria com a Radisson possui escritórios espalhados por todo o mundo, além de comercializar o único projeto fracionado pronto de Natal, o BelloMare.