Empresa realiza ação de limpeza na praia do Cumbuco neste sábado

Desde final de agosto, o litoral do Nordeste sofre com o aparecimento de manchas de óleo. Preocupados com essa situação que avança degradando o meio ambiente e deixando animais mortos, a Skyler juntou forças com empresas como Chico do Caranguejo Cumbuco e Pop Energy para promover o movimento “Praia Limpa é Praia Linda”.

A ação acontecerá no Cumbuco, no próximo sábado (26), a partir das 14h, junto com o Projeto Sal, e o objetivo é recolher o máximo possível de resíduos na região. A Skyler convoca voluntários para participar dessa ação também e ajudar na limpeza da praia.

De acordo com balanço feito pelo governo, as manchas de petróleo em praias do Nordeste já atingiram pelo menos 225 localidades em mais de 80 municípios de 9 estados desde o início de setembro. Mais de 900 toneladas de óleo já foram recolhidas do mar e 5 mil militares do Exército devem reforçar as ações de limpeza nas praias nordestinas.

Pelo menos 21 praias do litoral cearense já foram atingidas e ao todo, 1.350 litros de óleo foram colhidos por órgãos ambientais.

Confira as praias atingidas:

Barroquinha (Bitupitá)

Jericoacoara (Praia da Malhada)

Paraipaba (Praia da Lagoinha)

Paracuru (Praia do Paracuru)

São Gonçalo do Amarante (Praia da Taíba)

Fortaleza (Praia do Futuro e Sabiaguaba)

Aquiraz (Praia da Prainha), Cascavel (Caponga)

Beberibe (Morro Branco, Barra de Sucatinga e Parajuru)

Fortim (Pontal de Maceió)

Aracati (Quixaba e Canoa Quebrada)

Icapuí (Ponta Grossa, Melancias, Picos, Barreiras, Redonda e Peroba)