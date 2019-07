Empresas excluídas do Simples Nacional têm até hoje para retornar

Microempreendedor individual (MEI) e pequenas e microempresas que foram excluídas do regime do Simples em 1º janeiro do ano passado, mas que tenham aderido ao Programa Especial de Regularização Tributária lançado naquela oportunidade (Pert-SN) poderão retornar ao regime tributário do Simples até esta segunda-feira. O assunto foi destaque no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), pelo jornalista, Carlos Alberto Alencar.

O comentarista relata que esse novo prazo que se encerra agora foi editado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (SGSN) dia 3 deste mês. O Simples, regime tributário do qual participam a maioria das empresas brasileiras, oferece uma tributação menor e arrecadação por um único documento os impostos federais, estaduais, municipais e da previdência.

