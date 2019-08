Encceja: cartão de confirmação é liberado e estudantes já podem conferir local da prova

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou nesta segunda-feira (12), o acesso ao Cartão de Confirmação de Inscrição do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2019. O documento pode ser acessado na Página do Participante e informa o local, data e horário das provas.

Na edição deste ano, o Encceja bateu recorde de inscrições. Ao todo, quase 3 milhões de brasileiros de inscreveram para a prova. Esse número representa um aumento de 75% em relação ao ano passado, quando foram recebidas 1.695.607 inscrições.

As provas do Encceja 2019 serão realizadas no dia 25 de agosto. Quem for participar do exame deverá levar o documento original de identidade com foto e uma caneta de tinta preta fabricada em material transparente. É recomendável também que os estudantes levem o Cartão de Inscrição e um lanche.

Os participantes do Encceja responderão quatro provas objetivas, com 30 questões de múltipla escolha, além de elaborar uma redação. Serão duas provas pela manhã e mais duas à tarde.