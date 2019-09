Encceja: participantes do exame podem consultar o resultado pela internet

O gabarito das provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) já foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). O resultado da prova pode ser conferido no site da instituição .

O exame foi aplicado no dia 25 de agosto. Em todo Brasil, 1,1 milhão de jovens participaram da prova. O número representou um aumento de 45% em relação à última edição do Encceja, um recorde histórico segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub. No total, inscreveram-se pessoas de 613 municípios de todas as regiões do país.

O Encceja é voltado para pessoas que não terminaram os estudos na idade adequada e desejam obter a certificação de conclusão do ensino fundamental ou médio. Para o certificado de ensino fundamental a idade mínima é 15 anos. Já para o de ensino médio, o exigido é pelo menos 18 anos.