Encceja: quase três milhões de participantes realizam a prova neste domingo

As provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2019 serão aplicadas neste domingo (25), em 611 municípios brasileiros, entre eles várias cidades do Ceará. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) registrou um recorde de inscrições: 2.973.375 participantes. Do total de inscritos, 641.576 buscam o certificado do ensino fundamental, e os outros 2.331.799 tentam a certificação do ensino médio.

A novidade para todos os participantes desta edição é que o caderno de provas terá um espaço para anotar as respostas. Com isso, as pessoas que prestam o exame poderão conferir o gabarito mais tarde. Além disso, é permitido levar alimento para a sala de provas, mas é obrigatório que os fiscais revistem o lanche.

As provas serão aplicadas no turno da manhã, das 9h às 13h; e no turno da tarde, das 15h30 às 20h30. Os portões serão abertos com uma hora de antecedência e fechados 15 minutos antes do início da aplicação. Em cada nível de ensino, são quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha e uma redação.

O Inep recomenda que o participante consulte o Cartão de Confirmação da Inscrição com antecedência no sistema Encceja na internet, e leve o cartão impresso para o exame para facilitar a identificação e localização para fazer a prova. Para fazer as provas, as pessoas inscritas devem levar caneta esferográfica com tinta preta, fabricada em material transparente.

Os participantes precisam ficar atentos: a entrada no local de aplicação da prova só será permitida com documento original oficial com foto. Quem não puder levar a identificação porque perdeu, foi furtado ou roubado deve apresentar um Boletim de Ocorrência, que deve ser expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias anteriores à aplicação do exame.

Sobre o Encceja

Criado em 2002 para aferir competências, habilidades e saberes de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio na idade adequada, o Encceja é aplicado pelo Inep, mas a emissão dos documentos certificadores (certificado e declaração de proficiência) é responsabilidade das secretarias estaduais de educação e institutos federais de educação, ciência e tecnologia que firmaram Termo de Adesão ao Encceja. Para tentar a certificação de conclusão do ensino fundamental, é necessário ter 15 anos completos até a data de aplicação do exame e, para a do ensino médio, 18 anos.