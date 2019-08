Encceja: termina nesta sexta-feira prazo para participantes entrarem com recursos

O prazo para quem participou do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) entrarem com recurso no sistema termina nesta sexta-feira (30). A prova foi aplicada no último domingo (25), com 1,1 milhão de participantes e 3 milhões de inscritos. Só no Ceará, foram 2.973.375 participantes que se inscreveram para o exame.

Os recursos são um instrumento para quem fez o teste poder questionar determinado item ou requerer a revisão do desempenho em alguma parte das perguntas, caso se sinta prejudicado de alguma maneira pelo conteúdo das tarefas. Quem desejar fazer a contestação deve apresentá-la por meio do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

Os gabaritos devem ser divulgados no dia 6 de setembro. Já os resultados estão previstos para dezembro, em dia ainda não divulgado pelo Ministério da Educação.

O Encceja é voltado para pessoas que não terminaram os estudos na idade adequada e desejam obter a certificação de conclusão do ensino fundamental ou médio. Para o certificado de ensino fundamental a idade mínima é de 15 anos. Já para o de ensino médio, o exigido é pelo menos 18 anos.