Encerra nesta quarta-feira inscrições para seleção no curso de Especialização em Metodologia e Didática do Ensino em Segurança Pública

A Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp/CE) encerra amanhã (05) as inscrições do Processo Seletivo para o seu mais novo curso de pós-graduação – Curso de Especialização em Metodologia e Didática do Ensino em Segurança Pública (CEMDESP).

Os interessados podem realizar as inscrições exclusivamente pela internet, por meio do link. A seleção será realizada em etapa única, de natureza eliminatória e classificatória, em que o candidato será submetido a uma prova de conhecimentos e habilidades.

Serão oferecidas 40 vagas para o curso, sendo 18 para Polícia Militar do Ceará (PMCE), 9 para Polícia Civil do Ceará (PCCE), seis para o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), quatro para a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e três para Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp/CE). Poderão participar do processo seletivo servidores públicos efetivos e em atividade dos órgãos vinculados à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com diploma de curso superior de Licenciatura ou Bacharelado nas diversas áreas do conhecimento.

O curso que, terá uma carga-horária de 430 horas/aulas, tem previsão para iniciar em agosto, com aulas quinzenais, às sextas-feiras e sábados, durante aproximadamente 15 meses.

Confira o Edital de chamada pública Nº 01/2019 (baixe aqui).

Serviço:

Seleção para o Curso de Especialização em Metodologia e Didática do Ensino em Segurança Pública (CEMDESP)

Inscrições: até 05 de junho de 2019

Link para inscrição

Mais informações: Célula de Pós-graduação – Cepos: (85) 3296.0935