Encerram nesta terça inscrições para concurso de produção textual em Caucaia

Encerram-se nesta terça-feira (25) as inscrições para o concurso de produção textual direcionado aos alunos do Ensino Fundamental I da rede municipal de ensino de Caucaia. Não haverá prorrogação do prazo.

Os trabalhos estão sendo recebidos na sede da Secretaria Municipal de Educação (SME). Jovens do primeiro e segundo anos concorrem na modalidade “Cartaz”, enquanto os estudantes do terceiro e quarto anos na categoria “História em Quadrinhos”. Serão premiados com medalha e tablet 12 alunos e seus 12 professores-orientadores.

O tema das produções é “Aedes aegypti e você, uma relação perigosa!”. Serão selecionados os seis melhores trabalhos de cada categoria, sendo contempladas com a premiação cada uma das seis regiões do Município. Cada escola pode participar com a inscrição de dois textos por categoria.

Os critérios de avaliação são: adequação ao tema, adequação ao gênero, originalidade, gramática e ortografia. Serão desclassificados os trabalhos que fugirem ao tema, estiverem inadequados ao gênero proposto, desrespeitarem direitos humanos ou forem considerados plágio.

Para a categoria “Cartaz”, o trabalho deve ser entregue em papel tamanho A3 ou em cartolina branca e para a categoria “História em Quadrinhos” em papel tamanho A4 também na cor branca.

O resultado será divulgado no portal da Prefeitura de Caucaia e os participantes cederão direitos de imagem para a divulgação do trabalho.