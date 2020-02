Endividamento de aposentados com o consignado é o maior da história

Mesmo com todos os problemas enfrentados pelos trabalhadores com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), as dívidas de aposentados e pensionistas no crédito consignado atingiram, em dezembro de 2019, o maior nível da história chegando a quase R$ 139 bilhões.

Segundo o Banco Central, ao longo do ano passado, os débitos dos segurados do INSS no crédito consignado cresceram R$ 13,5 bilhões, ou seja, mais de R$ 1 bilhão por mês. Os números mostram que vários aposentados e pensionistas não estão conseguindo cumprir todos os seus compromissos em dia.

Técnicos do INSS explicam que, além dos empréstimos consignados, aposentados e pensionistas estão devendo no cheque especial e no cartão de crédito. Muitas das dívidas foram feitas a pedido de familiares.

Em várias regiões do país, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, os idosos são a principal fonte de renda das famílias.

Para tentar evitar abusos, o INSS restringiu o acesso dos bancos a aposentados e pensionistas pelo menos nos seis primeiros meses de recebimento dos benefícios. Mas, depois desse período, a solicitação de empréstimos é liberada.