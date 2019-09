Endividamento dos brasileiros será tema discutido por Comissão na Câmara dos Deputados

Os parlamentares ressaltam que o Boletim Focus do Banco Central reduziu inúmeras vezes a previsão de crescimento da economia brasileira.

A crise econômica gerou níveis recordes de desemprego, desalento e subutilização da força de trabalho, gerando um círculo vicioso em que o aumento do desemprego, reduz a demanda, gerando nova retração no consumo, mais desemprego, menos renda disponível e aumento do endividamento.

“Dentre os problemas graves que afetam a economia brasileira está a inadimplência e seu aumento contínuo”, afirmam os deputados no requerimento em que pediram a realização do debate.

Foram convidados para discutir o assunto, entre outros, o diretor-presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Carlos do Carmo Andrade Melles; o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, José Roberto Tadros; e a presidente do Conselho Diretor do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Marilena Lazzarini.

A audiência será realizada no plenário 3, a partir das 15h30.

*(Com informações da Agência Câmara Notícias)