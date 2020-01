Enem 2019: erro na correção do exame afetou cerca de 6 mil candidatos

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que cerca de seis mil pessoas foram afetadas por erro na correção da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. De acordo com o ministro, as falhas serão corrigidas até o final do dia e a estimativa é que cerca de 0,1% dos participantes tenham sido atingidos com os erros.