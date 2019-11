Enem 2019: frota de ônibus para o domingo de prova terá 50 veículos extras

Neste domingo (3), milhares de estudantes realizam o Exame Nacional do Ensino Médio. Ao todo, foram 294.992 inscritos e o Ceará é o 2º estado do Nordeste com o maior número de inscrições, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para suprir a movimentação no transporte coletivo, a frota de ônibus de Fortaleza contará com 50 ônibus extras trafegando durante o domingo, quando acontece o primeiro dia de provas. Além disso, será cobrada aos usuários a tarifa social, de R$ 3 a inteira e R$ 1,30 a passagem estudantil.