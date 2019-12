Enem 2019: resultados serão divulgados no dia 17 janeiro

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 serão divulgadas no dia 17 de janeiro de 2020, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para acessar, os candidatos cearenses que fizeram o exame deverão acessar a Página do Participante, incluir o CPF e a senha cadastrada. A nota do Enem só pode ser consultada individualmente.

Participantes que fizeram a prova como “treineiro”, ou seja, aqueles que ainda não concluíram o ensino médio, terão que esperar até março do ano que vem para acessar o boletim individual.