Enem: Ceará é o segundo estado com a maior quantidade de redações nota mil

Além disso, o Ceará aparece também na segunda posição com o maior número de redações nota mil escritas por mulheres, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Comparando todos os estados do Nordeste, com exceção de Sergipe, que não aparece na lista do órgão, o Ceará conseguiu obter três notas máximas por gênero feminino. As idades das estudantes variam entre 17 e 19 anos.

Se observados os 26 estados e o Distrito Federal, o Ceará está atrás apenas de Minas Gerais, que alcançou dez notas 1000 por mulheres. Goiás e Rio de Janeiro também estão em segundo lugar no cenário nacional. Fora do Nordeste, o Inep não contabilizou estados das demais regiões brasileiras sem notas mil em redações de mulheres.