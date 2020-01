Enem Digital: projeto piloto do exame deve ter 100 mil participantes

O Enem Digital, plataforma do Exame Nacional do Ensino Médio que será feito via internet, deve ter 100 mil vagas para estudantes interessados em participar do projeto piloto. A informação foi divulgada pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. Inicialmente, a expectativa era de que o piloto do programa tivesse apenas 50 mil vagas.

Para o governo, o Enem Digital vai permitir a utilização de novos tipos de questões com vídeos, infográficos e até a lógica dos games. A aplicação-piloto vai ocorrer em 15 cidades de todas as regiões do país.

A sequência do programa, no entanto, depende da estruturação das escolas públicas brasileiras, em especial de seus laboratórios de informática.

A expectativa é que o Enem Digital proporcione uma grande economia de dinheiro público, porque quando feito no papel, o exame acaba sendo mais caro por conta da logística. Em 2019, mais de 10 milhões de cadernos de provas em papel foram impressos com um custo logístico da aplicação de mais de 500 milhões de reais.