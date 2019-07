Enem terá, em 2020, 15 capitais com provas digitais. Fortaleza está fora

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, nesta quarta-feira (3), a relação de 15 capitais que terão, em 2020, a aplicação 100% do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) digitalmente para 50 mil candidatos. Fortaleza não entrou nessa lista. Entre as capitais dos estados do Nordeste estão João Pessoa (PB) e Salvador (BA). Os planos do MEC são de que em 2026 já não haja mais a prova impressa. Os estudantes que prestam a prova neste ano, no entanto, não serão afetados com nenhuma mudança.

O Ministério da Educação aplicará, em 2020, provas para 50 mil candidatos dentro do projeto piloto digital. O número de aplicações aumentará progressivamente. Em 2021, serão feitas duas aplicações digitais da prova. Depois, a partir de 2022 a ideia do MEC é viabilizar a aplicação da prova em quatro ocasiões em datas diferentes agendadas ao longo do ano.

De acordo com o Inep, a versão digital da prova viabilizará questões que utilizem games, vídeos e infográficos. O governo cita como argumento central para a mudança na prova a economia de dinheiro, já que, segundo dados oficiais, a aplicação da prova impressa supera R$ 500 milhões de reais. Outra justificativa é que a mudança traria ganhos para o meio ambiente.

Capitais com prova digital do Enem em 2020